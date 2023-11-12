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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Балтика
Нижний Новгород - Балтика: обзор матча 12 ноября 2023
Нижний Новгород
12.11.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Балтика
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Трошечкин
86'
84'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Фернандес
Желтая карточка
А. Трошечкин
73'
70'
Желтая карточка
К. Маляров
70'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Г. Гузина
Замена
Х. Боселли
️️️️
Э. Севикян
62'
Замена
В. Карапузов
️️️️
И. Кухарчук
62'
60'
Замена
А. Галоян
️️️️
М. Кузьмин
60'
Замена
К. Маляров
️️️️
Г. Сото
29'
Желтая карточка
М. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
(К)
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
17
Гильермо Сото
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
(К)
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Александр Корякин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Нигматуллин
2
Александров
24
Гоцук
89
Стоцкий
8
Майга
5
Трошечкин
22
Каккоев
78
Калинский
19
Севикян
44
Кухарчук
11
Зе Турбо
3-3-1-2-2
39
Бориско
4
Гассама
26
Радмановац
21
Остойич
21
Фернандес
5
Осипов
17
Сото
8
Бистрович
6
Кузьмин
7
Джамилов
30
Гузина
11
Мусаев
5
Трошечкин
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Трошечкин
19
Севикян
21
Боселли
21
Боселли
19
Севикян
44
Кухарчук
17
Карапузов
17
Карапузов
44
Кухарчук
17
Сото
7
Маляров
7
Маляров
17
Сото
21
Фернандес
8
Дудиев
8
Дудиев
21
Фернандес
6
Кузьмин
21
Галоян
21
Галоян
6
Кузьмин
30
Гузина
9
Энрикес
9
Энрикес
30
Гузина
Остались в запасе
Нижний Новгород
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Александр Корякин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Александр Корякин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Нижний Новгород - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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