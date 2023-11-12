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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Рубин
Сочи - Рубин: обзор матча 12 ноября 2023
Сочи
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
39'
Р. Безруков
66'
М. Даку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Рубин
Желтая карточка
А. Юсупов
90'
+5
90'
+1
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
В. Вада
86'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Н. Чумич
86'
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
Е. Тесленко
71'
Замена
А. Зотов
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
Ю. Медведев
️️️️
И. Миладинович
67'
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Даку
Пас отдал
А. Грицаенко
Вторая желтая
К. Кравцов
54'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
А. Макарчук
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Р. Безруков
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Джорджевич
34'
Желтая карточка
К. Кравцов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
(К)
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Игор Вуячич
(К)
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Амир Батырев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Заболотный
45
Миладинович
3
Дркушич
4
Литвинов
17
Макарчук
5
Кравцов
27
Заика
4
Юсупов
14
Крамарич
18
Бурмистров
19
Джорджевич
4-1-2-2-1
99
Дюпин
70
Кабутов
27
Грицаенко
2
Тесленко
5
Вуячич
6
Иву
23
Безруков
23
Вада
27
Чумич
77
Ранджелович
19
Даку
45
Миладинович
17
Медведев
17
Медведев
45
Миладинович
17
Макарчук
34
Маргасов
34
Маргасов
17
Макарчук
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
2
Тесленко
5
Ашурматов
5
Ашурматов
2
Тесленко
77
Ранджелович
21
Зотов
21
Зотов
77
Ранджелович
23
Вада
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
23
Вада
27
Чумич
7
Фамейе
7
Фамейе
27
Чумич
Остались в запасе
Сочи
Рубин
50
Никита Гойло
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Сочи - Рубин
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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