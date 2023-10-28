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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Спартак
Факел - Спартак: обзор матча 28 октября 2023
Факел
28.10.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
71'
Е. Марков (П)
83'
М. Максимов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Спартак
Замена
К. Суслов
️️️️
В. Якимов
90'
+1
Замена
А. Долгов
️️️️
Х. Аппаев
90'
+1
86'
Желтая карточка
Н. Умяров
ГОЛ! 2:0!
М. Максимов
Пас отдал
В. Якимов
83'
80'
Замена
П. Маслов
️️️️
А. Дуарте
Замена
М. Максимов
️️️️
Е. Марков
79'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
И. Альшин
73'
72'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Пруцев
72'
Замена
Х. Медина
️️️️
А. Зиньковский
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Марков
71'
70'
Вторая желтая
С. Бабич
68'
Желтая карточка
А. Дуарте
67'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Р. Литвинов
67'
Замена
К. Мартинс
️️️️
М. Игнатов
Замена
И. Калинин
️️️️
Ф. Кудряшов
66'
35'
Желтая карточка
С. Бабич
Желтая карточка
С. Божин
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
71
Владислав Мастерной
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
28
Руслан Магаль
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-3-2
31
Беленов
71
Мастерной
92
Брызгалов
47
Божин
30
Кудряшов
33
Квеквескири
23
Якимов
28
Магаль
10
Альшин
20
Марков
14
Аппаев
3-2-4-1
98
Максименко
4
Дуарте
6
Бабич
68
Литвинов
26
Хлусевич
97
Денисов
10
Бонгонда
25
Пруцев
8
Игнатов
77
Зиньковский
7
Соболев
30
Кудряшов
13
Калинин
13
Калинин
30
Кудряшов
23
Якимов
91
Суслов
91
Суслов
23
Якимов
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
20
Марков
21
Максимов
21
Максимов
20
Марков
14
Аппаев
11
Долгов
11
Долгов
14
Аппаев
25
Пруцев
23
Чернов
23
Чернов
25
Пруцев
4
Дуарте
39
Маслов
39
Маслов
4
Дуарте
68
Литвинов
18
Умяров
18
Умяров
68
Литвинов
8
Игнатов
35
Мартинс
35
Мартинс
8
Игнатов
77
Зиньковский
28
Медина
28
Медина
77
Зиньковский
Остались в запасе
Факел
Спартак
8
Андрей Мендель
ОП
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
2
Василий Черов
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
2
Василий Черов
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Факел - Спартак
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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