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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Балтика
Локомотив - Балтика: обзор матча 03 сентября 2023
Локомотив
03.09.2023, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Балтика
9'
А. Дзюба
17'
А. Миранчук
34'
Д. Баринов
51'
Г. Гузина
65'
С. Пряхин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Балтика
82'
Замена
И. Остойич
️️️️
Н. Радмановац
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Ненахов
81'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
М. Глушенков
81'
74'
Замена
А. Энрикес
️️️️
М. Кузьмин
Замена
М. Митай
️️️️
А. Миранчук
73'
72'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Фернандес
65'
ГОЛ! 3:2!
С. Пряхин
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Карпукас
62'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Н. Тикнизян
61'
51'
ГОЛ! 3:1!
Г. Гузина
46'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Т. Мусаев
46'
Замена
С. Пряхин
️️️️
К. Маляров
ГОЛ! 3:0!
Д. Баринов
34'
20'
Желтая карточка
Н. Радмановац
ГОЛ! 2:0!
А. Миранчук
17'
Желтая карточка
А. Карпукас
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
21
Артур Галоян
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-2-2-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
3
Фассон
63
Кузьмичев
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
9
Пиняев
21
Миранчук
10
Глушенков
22
Дзюба
3-3-3-2
1
Латышонок
4
Гассама
26
Радмановац
2
Жиров
7
Маляров
5
Осипов
21
Фернандес
6
Кузьмин
21
Галоян
7
Джамилов
30
Гузина
11
Мусаев
21
Миранчук
2
Митай
2
Митай
21
Миранчук
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
71
Тикнизян
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Тикнизян
93
Карпукас
25
Куликов
25
Куликов
93
Карпукас
10
Глушенков
22
Марадишвили
22
Марадишвили
10
Глушенков
26
Радмановац
21
Остойич
21
Остойич
26
Радмановац
21
Фернандес
8
Дудиев
8
Дудиев
21
Фернандес
11
Мусаев
77
Лазарев
77
Лазарев
11
Мусаев
7
Маляров
19
Пряхин
19
Пряхин
7
Маляров
6
Кузьмин
9
Энрикес
9
Энрикес
6
Кузьмин
Остались в запасе
Локомотив
Балтика
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Локомотив - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
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