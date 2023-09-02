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Крылья Советов - Факел
Крылья Советов - Факел: обзор матча 02 сентября 2023
Крылья Советов
02.09.2023, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Факел
28'
Ф. Костанца (П)
66'
А. Рахманович
70'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Факел
Замена
М. Барач
️️️️
Н. Рассказов
83'
78'
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
Замена
В. Писарский
️️️️
А. Рахманович
74'
Замена
Г. Зотов
️️️️
В. Шитов
74'
ГОЛ! 3:0!
В. Шитов
70'
68'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
Х. Аппаев
ГОЛ! 2:0!
А. Рахманович
Пас отдал
Н. Рассказов
66'
Желтая карточка
И. Ломаев
65'
60'
Замена
Е. Марков
️️️️
И. Квеквескири
56'
Желтая карточка
Т. Селе
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
М. Витюгов
55'
46'
Замена
А. Долгов
️️️️
М. Максимов
46'
Замена
Т. Селе
️️️️
Н. Моцпан
45'
+3
Желтая карточка
И. Калинин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Костанца
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
55
Артем Чалый
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-2-3-1
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
8
Витюгов
14
Салтыков
11
Рахманович
15
Рассказов
73
Шитов
4-2-2-2
88
Гудиев
71
Мастерной
2
Черов
47
Божин
13
Калинин
8
Мендель
33
Квеквескири
10
Альшин
7
Моцпан
21
Максимов
14
Аппаев
15
Рассказов
44
Барач
44
Барач
15
Рассказов
73
Шитов
31
Зотов
31
Зотов
73
Шитов
8
Витюгов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
8
Витюгов
11
Рахманович
77
Писарский
77
Писарский
11
Рахманович
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
7
Моцпан
19
Селе
19
Селе
7
Моцпан
33
Квеквескири
20
Марков
20
Марков
33
Квеквескири
21
Максимов
11
Долгов
11
Долгов
21
Максимов
14
Аппаев
56
Ивахнов
56
Ивахнов
14
Аппаев
Остались в запасе
Крылья Советов
Факел
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
55
Артем Чалый
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
55
Артем Чалый
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Крылья Советов - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
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