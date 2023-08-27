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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Локомотив
Сочи - Локомотив: обзор матча 27 августа 2023
Сочи
27.08.2023, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
57'
М. Глушенков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Локомотив
85'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Карпукас
84'
Замена
А. Сильянов
️️️️
М. Ненахов
81'
Желтая карточка
М. Ненахов
Замена
В. Ангбан
️️️️
В. Литвинов
80'
Замена
К. Заика
️️️️
А. Макарчук
72'
65'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Д. Рыбчинский
64'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Глушенков
Замена
Ю. Медведев
️️️️
Т. Маргасов
64'
Замена
Мигел
️️️️
А. Юсупов
63'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
И. Игнатьев
63'
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Дзюба
45'
+2
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
Желтая карточка
К. Нобоа
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПАЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
3
Дркушич
4
Литвинов
45
Миладинович
17
Макарчук
5
Кравцов
34
Маргасов
16
Нобоа
4
Юсупов
14
Крамарич
18
Игнатьев
4-1-1-2-2
22
Лантратов
24
Ненахов
3
Фассон
85
Морозов
71
Тикнизян
93
Карпукас
6
Баринов
20
Рыбчинский
21
Миранчук
10
Глушенков
22
Дзюба
34
Маргасов
17
Медведев
17
Медведев
34
Маргасов
17
Макарчук
27
Заика
27
Заика
17
Макарчук
4
Литвинов
7
Ангбан
7
Ангбан
4
Литвинов
4
Юсупов
99
Мигел
99
Мигел
4
Юсупов
18
Игнатьев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
18
Игнатьев
10
Глушенков
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Глушенков
24
Ненахов
45
Сильянов
45
Сильянов
24
Ненахов
93
Карпукас
22
Марадишвили
22
Марадишвили
93
Карпукас
20
Рыбчинский
9
Пиняев
9
Пиняев
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Сочи
Локомотив
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Сочи - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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