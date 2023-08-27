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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Балтика
Крылья Советов - Балтика: обзор матча 27 августа 2023
Крылья Советов
27.08.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
52'
С. Бабкин
90+1'
Г. Зотов
88'
Т. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Балтика
ГОЛ! 2:1!
Г. Зотов
Пас отдал
В. Шитов
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Дудиев
Замена
Г. Зотов
️️️️
Н. Салтыков
90'
Замена
А. Рахманович
️️️️
М. Витюгов
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мусаев
Пас отдал
В. Лазарев
Желтая карточка
Ф. Костанца
85'
84'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Фернандес
Желтая карточка
М. Барач
80'
74'
Замена
В. Лазарев
️️️️
М. Кузьмин
73'
Замена
А. Энрикес
️️️️
А. Галоян
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
С. Бабкин
68'
54'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Г. Гузина
54'
Замена
С. Пряхин
️️️️
Я. Казаев
ГОЛ! 1:0!
С. Бабкин
Пас отдал
Н. Салтыков
52'
Замена
В. Шитов
️️️️
Е. Карпицкий
46'
Желтая карточка
А. Солдатенков
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
55
Артем Чалый
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
44
Барач
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
14
Салтыков
15
Рассказов
21
Карпицкий
3-3-1-2-1
1
Латышонок
15
Пуцко
4
Гассама
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
21
Фернандес
53
Казаев
21
Галоян
6
Кузьмин
30
Гузина
14
Салтыков
31
Зотов
31
Зотов
14
Салтыков
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
8
Витюгов
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Витюгов
21
Карпицкий
73
Шитов
73
Шитов
21
Карпицкий
21
Фернандес
8
Дудиев
8
Дудиев
21
Фернандес
6
Кузьмин
77
Лазарев
77
Лазарев
6
Кузьмин
53
Казаев
19
Пряхин
19
Пряхин
53
Казаев
30
Гузина
11
Мусаев
11
Мусаев
30
Гузина
21
Галоян
9
Энрикес
9
Энрикес
21
Галоян
Остались в запасе
Крылья Советов
Балтика
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
55
Артем Чалый
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
39
Максим Бориско
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
55
Артем Чалый
ЦП
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Крылья Советов - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Роман Галимов; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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