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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Нижний Новгород
Факел - Нижний Новгород: обзор матча 20 августа 2023
Факел
20.08.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
75'
Е. Марков
90+2'
А. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Нижний Новгород
ГОЛ! 2:0!
А. Долгов
Пас отдал
Е. Марков
90'
+2
83'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
А. Трошечкин
Замена
А. Долгов
️️️️
М. Максимов
80'
Замена
А. Яколиш
️️️️
И. Квеквескири
80'
Замена
В. Якимов
️️️️
И. Альшин
80'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
И. Альшин
75'
73'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Э. Севикян
73'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Н. Калинский
Замена
Е. Марков
️️️️
Х. Аппаев
67'
Замена
Р. Магаль
️️️️
В. Мастерной
67'
61'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Т. Сулейманов
60'
Желтая карточка
Л. Масоэро
56'
Вторая желтая
В. Александров
52'
Желтая карточка
В. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
4-2-2-2
88
Гудиев
30
Кудряшов
2
Черов
47
Божин
71
Мастерной
8
Мендель
33
Квеквескири
7
Моцпан
10
Альшин
14
Аппаев
21
Максимов
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
27
Живоглядов
24
Гоцук
2
Александров
5
Масоэро
8
Майга
5
Трошечкин
78
Калинский
19
Севикян
17
Карапузов
99
Сулейманов
33
Квеквескири
70
Яколиш
70
Яколиш
33
Квеквескири
71
Мастерной
28
Магаль
28
Магаль
71
Мастерной
10
Альшин
23
Якимов
23
Якимов
10
Альшин
21
Максимов
11
Долгов
11
Долгов
21
Максимов
14
Аппаев
20
Марков
20
Марков
14
Аппаев
5
Трошечкин
6
Юлдошев
6
Юлдошев
5
Трошечкин
99
Сулейманов
89
Стоцкий
89
Стоцкий
99
Сулейманов
19
Севикян
5
Михайлов
5
Михайлов
19
Севикян
78
Калинский
44
Кухарчук
44
Кухарчук
78
Калинский
Остались в запасе
Факел
Нижний Новгород
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Факел - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Анатолий Жабченко
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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