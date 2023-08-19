Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 19 августа 2023
Краснодар
19.08.2023, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
47'
И. Ахметов
90+7'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Локомотив
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Желтая карточка
А. Черников
90'
+3
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
90'
79'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Рыбчинский
78'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
Замена
К. Ленини
️️️️
И. Ахметов
73'
Замена
А. Эктов
️️️️
С. Волков
73'
67'
Замена
Е. Морозов
️️️️
Е. Погостнов
66'
Травма
Е. Погостнов
63'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
63'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
К. Боржес
️️️️
Н. Кривцов
58'
Травма
Н. Кривцов
57'
54'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
ГОЛ! 1:0!
И. Ахметов
47'
Замена
С. Петров
️️️️
Л. Оласа
46'
Желтая карточка
Л. Оласа
39'
Пенальти не реализован!
Э. Сперцян
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Эдуард Сперцян
ЛП
53
Александр Черников
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
ЦП
11
Жоау Батчи
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кади Боржес
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
4-1-4-1
39
Сафонов
15
Оласа
31
Кайо
6
Алонсо
82
Волков
53
Черников
8
Сперцян
97
Ахметов
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-2-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
59
Погостнов
3
Фассон
71
Самошников
93
Карпукас
6
Баринов
9
Пиняев
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
10
Глушенков
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
82
Волков
15
Эктов
15
Эктов
82
Волков
97
Ахметов
6
Ленини
6
Ленини
97
Ахметов
88
Кривцов
20
Боржес
20
Боржес
88
Кривцов
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
59
Погостнов
85
Морозов
85
Морозов
59
Погостнов
20
Рыбчинский
22
Марадишвили
22
Марадишвили
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Иван Сиденков
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Сергей Хральцов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Краснодар
Локомотив
Мостовой мог стать спортивным директором «Локомотива» при Смородской
16:29
2
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
5
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
5
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
Вчера, 19:55
3
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
Вчера, 15:23
18
Мостовой мог стать спортивным директором «Локомотива» при Смородской
16:29
2
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Ловчев – об Овчинникове в «Локомотиве»: «Сережа свой, дайте ему поработать»
10:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+