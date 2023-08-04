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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Нижний Новгород
Краснодар - Нижний Новгород: обзор матча 04 августа 2023
Краснодар
04.08.2023, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
30'
Э. Сперцян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Нижний Новгород
Замена
М. Баньяц
️️️️
О. Олусегун
90'
+1
Замена
А. Эктов
️️️️
А. Черников
90'
+1
Желтая карточка
А. Черников
90'
87'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
М. Майга
Замена
К. Ленини
️️️️
Э. Сперцян
85'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ж. Батчи
84'
81'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Я. Михайлов
64'
Замена
М. Стаматов
️️️️
Д. Стоцкий
63'
Замена
В. Карапузов
️️️️
А. Трошечкин
63'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Э. Севикян
Замена
К. Боржес
️️️️
Н. Кривцов
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сперцян
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
11
Жоау Батчи
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ЛАЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Ярослав Михайлов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
5
Александр Трошечкин
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Краснодар
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Кади Боржес
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Эссьен Эдедем
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
4-1-2-3
39
Сафонов
82
Волков
31
Кайо
6
Алонсо
98
Петров
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
6
Олусегун
9
Кордоба
11
Батчи
3-3-2-2
25
Нигматуллин
15
Тихий
24
Гоцук
2
Александров
27
Живоглядов
8
Майга
89
Стоцкий
5
Михайлов
78
Калинский
19
Севикян
5
Трошечкин
53
Черников
15
Эктов
15
Эктов
53
Черников
8
Сперцян
6
Ленини
6
Ленини
8
Сперцян
6
Олусегун
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Олусегун
11
Батчи
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Батчи
88
Кривцов
20
Боржес
20
Боржес
88
Кривцов
89
Стоцкий
30
Стаматов
30
Стаматов
89
Стоцкий
8
Майга
22
Каккоев
22
Каккоев
8
Майга
5
Михайлов
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Михайлов
5
Трошечкин
17
Карапузов
17
Карапузов
5
Трошечкин
19
Севикян
99
Сулейманов
99
Сулейманов
19
Севикян
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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