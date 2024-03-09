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Борнмут - Шеффилд Юнайтед

09.03.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 28 тур Борнмут - Шеффилд Юнайтед
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
13 тур
25 ноября, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед Борнмут
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
41 тур
9 апреля, суббота 14:45 Шеффилд Юнайтед 0:0 Борнмут
11 тур
2 октября, суббота 17:00 Борнмут 2:1 Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
9 февраля, воскресенье 17:00 Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
1 тур
10 августа, суббота 17:00 Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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