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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Шеффилд Юнайтед
Борнмут - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 09 марта 2024
Борнмут
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
74'
Д. Уаттара
90+1'
Э. Унал
27'
Г. Хамер
64'
Д. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
Э. Унал
Пас отдал
Д. Уаттара
90'
+1
Желтая карточка
К. Мефам
88'
88'
Желтая карточка
О. Норвуд
80'
Желтая карточка
Б. Бреретон
80'
Замена
О. Норвуд
️️️️
О. Арбластер
80'
Замена
В. Осула
️️️️
Б. Бреретон
ГОЛ! 1:2!
Д. Уаттара
Пас отдал
Р. Кристи
74'
Замена
А. Скотт
️️️️
А. Смит
74'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Р. Кристи
74'
72'
Желтая карточка
И. Грбич
69'
Замена
А. Ахмедходжич
️️️️
Д. Богль
69'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
О. МакБарни
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Робинсон
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Клюйверт
62'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
М. Тавернье
62'
61'
Желтая карточка
О. МакБарни
46'
Замена
В. Соуза
️️️️
Т. Дэвис
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Керкез
46'
36'
Желтая карточка
Г. Хамер
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хамер
Желтая карточка
А. Смит
15'
Пенальти не реализован!
Д. Соланке
14'
Желтая карточка
М. Керкез
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
4-1-3-2
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
2
Мефам
15
Смит
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
4-1-3-1-1
13
Грбич
2
Богль
32
Балдок
6
Трасти
14
Робинсон
38
Хамер
4
Арбластер
22
Дэвис
23
Осборн
22
Бреретон
9
МакБарни
10
Кристи
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Кристи
15
Смит
8
Скотт
8
Скотт
15
Смит
16
Тавернье
17
Синистерра
17
Синистерра
16
Тавернье
6
Керкез
11
Уаттара
11
Уаттара
6
Керкез
19
Клюйверт
19
Унал
19
Унал
19
Клюйверт
2
Богль
15
Ахмедходжич
15
Ахмедходжич
2
Богль
22
Дэвис
5
Соуза
5
Соуза
22
Дэвис
4
Арбластер
10
Норвуд
10
Норвуд
4
Арбластер
9
МакБарни
24
Макэйти
24
Макэйти
9
МакБарни
22
Бреретон
10
Осула
10
Осула
22
Бреретон
Остались в запасе
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Ромен Февр
ПВ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Борнмут - Шеффилд Юнайтед
3
5
Всего ударов по воротам
32
13
Удары в створ
12
9
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
604
275
Сейвы
7
9
Точность передач %
83
58
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
21
10
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.86
1.27
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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