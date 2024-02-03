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Борнмут - Ноттингем Форест

03.02.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 23 тур Борнмут - Ноттингем Форест
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
18 тур
23 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест Борнмут
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
21 тур
21 января, суббота 18:00 Борнмут 1:1 Ноттингем Форест
6 тур
3 сентября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 2:3 Борнмут
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
33 тур
3 мая, вторник 21:00 Борнмут 1:0 Ноттингем Форест
2 тур
14 августа, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:2 Борнмут
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
29 тур
13 февраля, суббота 15:30 Ноттингем Форест 0:0 Борнмут
13 тур
24 ноября, вторник 23:00 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
33 тур
25 февраля, среда 22:45 Ноттингем Форест 2:1 Борнмут
3 тур
19 августа, вторник 22:45 Борнмут 1:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
45 тур
26 апреля, суббота 18:00 Борнмут 4:1 Ноттингем Форест
12 тур
19 октября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:1 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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