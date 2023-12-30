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Вулверхэмптон - Эвертон

30.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 20 тур Вулверхэмптон - Эвертон
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
3 тур
26 августа, суббота 17:00 Эвертон Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
37 тур
20 мая, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:1 Эвертон
17 тур
26 декабря, понедельник 18:00 Эвертон 1:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Эвертон 0:1 Вулверхэмптон
10 тур
1 ноября, понедельник 23:00 Вулверхэмптон 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
19 мая, среда 20:00 Эвертон 1:0 Вулверхэмптон
18 тур
12 января, вторник 23:15 Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
35 тур
12 июля, воскресенье 14:00 Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Эвертон 3:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Эвертон 1:3 Вулверхэмптон
1 тур
11 августа, суббота 19:30 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Эвертон
12 тур
19 ноября, суббота 19:00 Эвертон 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 15:45 Вулверхэмптон 0:3 Эвертон
2 тур
21 августа, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
32 тур
27 марта, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:0 Эвертон
9 тур
17 октября, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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