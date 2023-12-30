Вулверхэмптон - Эвертон

|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|Вулверхэмптон
|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|Вулверхэмптон
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:1
|Эвертон
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Эвертон
|1:2
|Вулверхэмптон
|29 тур
|13 марта, воскресенье
|17:00
|Эвертон
|0:1
|Вулверхэмптон
|10 тур
|1 ноября, понедельник
|23:00
|Вулверхэмптон
|2:1
|Эвертон
|37 тур
|19 мая, среда
|20:00
|Эвертон
|1:0
|Вулверхэмптон
|18 тур
|12 января, вторник
|23:15
|Вулверхэмптон
|1:2
|Эвертон
|35 тур
|12 июля, воскресенье
|14:00
|Вулверхэмптон
|3:0
|Эвертон
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|16:00
|Эвертон
|3:2
|Вулверхэмптон
|25 тур
|2 февраля, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:3
|Вулверхэмптон
|1 тур
|11 августа, суббота
|19:30
|Вулверхэмптон
|2:2
|Эвертон
|37 тур
|6 мая, воскресенье
|17:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Эвертон
|12 тур
|19 ноября, суббота
|19:00
|Эвертон
|2:1
|Вулверхэмптон
|32 тур
|9 апреля, суббота
|15:45
|Вулверхэмптон
|0:3
|Эвертон
|2 тур
|21 августа, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:1
|Вулверхэмптон
|32 тур
|27 марта, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Эвертон
|9 тур
|17 октября, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:1
|Вулверхэмптон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0