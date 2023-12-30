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Астон Вилла - Бернли

30.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 20 тур Астон Вилла - Бернли
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
3 тур
26 августа, суббота 17:00 Бернли Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
18 тур
19 мая, четверг 22:00 Астон Вилла 1:1 Бернли
36 тур
7 мая, суббота 17:00 Бернли 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 января, среда 21:00 Бернли 3:2 Астон Вилла
13 тур
17 декабря, четверг 21:00 Астон Вилла 0:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
1 января, среда 15:30 Бернли 1:2 Астон Вилла
7 тур
28 сентября, суббота 17:00 Астон Вилла 2:2 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Астон Вилла 0:1 Бернли
13 тур
29 ноября, суббота 18:00 Бернли 1:1 Астон Вилла
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
27 октября, среда 22:45 Астон Вилла 1:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
27 тур
21 февраля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 5:2 Бернли
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Бернли 1:1 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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