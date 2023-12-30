Астон Вилла - Бернли

|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Бернли
|Астон Вилла
|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Бернли
|Астон Вилла
|18 тур
|19 мая, четверг
|22:00
|Астон Вилла
|1:1
|Бернли
|36 тур
|7 мая, суббота
|17:00
|Бернли
|1:3
|Астон Вилла
|20 тур
|27 января, среда
|21:00
|Бернли
|3:2
|Астон Вилла
|13 тур
|17 декабря, четверг
|21:00
|Астон Вилла
|0:0
|Бернли
|21 тур
|1 января, среда
|15:30
|Бернли
|1:2
|Астон Вилла
|7 тур
|28 сентября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:2
|Бернли
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|0:1
|Бернли
|13 тур
|29 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|1:1
|Астон Вилла
|1/8 финала
|27 октября, среда
|22:45
|Астон Вилла
|1:1
|Бернли
|27 тур
|21 февраля, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|5:2
|Бернли
|13 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|1:1
|Астон Вилла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0