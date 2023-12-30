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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Бернли
Астон Вилла - Бернли: обзор матча 30 декабря 2023
Астон Вилла
30.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Бернли
28'
Л. Бэйли
42'
М. Диаби
89'
Д. Луис (П)
30'
З. Амдуни
71'
Л. Фостер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Бернли
Желтая карточка
Д. МакГинн
90'
+8
Желтая карточка
Э. Мартинес
90'
+6
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Л. Бэйли
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Луис
89'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
88'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
82'
74'
Замена
К. Робертс
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
74'
Замена
М. Трезор
️️️️
В. Одобер
71'
ГОЛ! 2:2!
Л. Фостер
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Замена
П. Торрес
️️️️
К. Лангле
62'
59'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
З. Амдуни
56'
Вторая желтая
С. Берге
42'
Желтая карточка
С. Берге
ГОЛ! 2:1!
М. Диаби
Пас отдал
О. Уоткинс
42'
30'
ГОЛ! 1:1!
З. Амдуни
Пас отдал
Д. О'Ши
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
О. Уоткинс
28'
23'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Желтая карточка
Э. Конса
18'
17'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
Л. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Астон Вилла
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
АП
31
Майк Трезор
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
34
Карлос
2
Лангле
15
Конса
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-2-1-2
1
Траффорд
2
Витиньо
26
О'Ши
5
Байер
18
Тэйлор
16
Берге
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
28
Одобер
9
Фостер
11
Амдуни
2
Лангле
14
Торрес
14
Торрес
2
Лангле
17
Бэйли
18
Дендокер
18
Дендокер
17
Бэйли
19
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
19
Диаби
5
Байер
3
Делкруа
3
Делкруа
5
Байер
7
Гудмундссон
14
Робертс
14
Робертс
7
Гудмундссон
11
Амдуни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
11
Амдуни
28
Одобер
31
Трезор
31
Трезор
28
Одобер
Остались в запасе
Астон Вилла
Бернли
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
49
Арьянет Мурич
ВР
27
Натан Редмонд
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
27
Натан Редмонд
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Астон Вилла - Бернли
4
1
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
14
Офсайды
1
6
Количество передач
454
237
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.98
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Вилла Парк
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