Эвертон - Челси

|28 тур
|18 марта, суббота
|20:30
|Челси
|2:2
|Эвертон
|1 тур
|6 августа, суббота
|19:30
|Эвертон
|0:1
|Челси
|35 тур
|1 мая, воскресенье
|16:00
|Эвертон
|1:0
|Челси
|17 тур
|16 декабря, четверг
|22:45
|Челси
|1:1
|Эвертон
|27 тур
|8 марта, понедельник
|21:00
|Челси
|2:0
|Эвертон
|12 тур
|12 декабря, суббота
|23:00
|Эвертон
|1:0
|Челси
|29 тур
|8 марта, воскресенье
|17:00
|Челси
|4:0
|Эвертон
|16 тур
|7 декабря, суббота
|15:30
|Эвертон
|3:1
|Челси
|31 тур
|17 марта, воскресенье
|19:30
|Эвертон
|2:0
|Челси
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:15
|Челси
|0:0
|Эвертон
|19 тур
|23 декабря, суббота
|15:30
|Эвертон
|0:0
|Челси
|3 тур
|27 августа, воскресенье
|15:30
|Челси
|2:0
|Эвертон
|35 тур
|30 апреля, воскресенье
|16:05
|Эвертон
|0:3
|Челси
|11 тур
|5 ноября, суббота
|20:30
|Челси
|5:0
|Эвертон
|22 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Челси
|3:3
|Эвертон
|5 тур
|12 сентября, суббота
|14:45
|Эвертон
|3:1
|Челси
|27 тур
|22 февраля, суббота
|16:45
|Челси
|1:0
|Эвертон
|4 тур
|14 сентября, суббота
|20:30
|Эвертон
|1:0
|Челси
|38 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Челси
|2:1
|Эвертон
|20 тур
|30 декабря, воскресенье
|17:30
|Эвертон
|1:2
|Челси
|25 тур
|11 февраля, суббота
|19:00
|Эвертон
|2:0
|Челси
|8 тур
|15 октября, суббота
|20:30
|Челси
|3:1
|Эвертон
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|1:0
|Челси
|16 тур
|4 декабря, суббота
|18:00
|Челси
|1:1
|Эвертон
|33 тур
|22 апреля, среда
|23:00
|Челси
|0:0
|Эвертон
|18 тур
|22 декабря, понедельник
|23:00
|Эвертон
|0:0
|Челси
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0