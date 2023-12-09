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Эвертон - Челси

09.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 16 тур Эвертон - Челси
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
28 тур
18 марта, суббота 20:30 Челси 2:2 Эвертон
1 тур
6 августа, суббота 19:30 Эвертон 0:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
35 тур
1 мая, воскресенье 16:00 Эвертон 1:0 Челси
17 тур
16 декабря, четверг 22:45 Челси 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
8 марта, понедельник 21:00 Челси 2:0 Эвертон
12 тур
12 декабря, суббота 23:00 Эвертон 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Челси 4:0 Эвертон
16 тур
7 декабря, суббота 15:30 Эвертон 3:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
31 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Эвертон 2:0 Челси
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:15 Челси 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 15:30 Эвертон 0:0 Челси
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Челси 2:0 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 21:45 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 16:05 Эвертон 0:3 Челси
11 тур
5 ноября, суббота 20:30 Челси 5:0 Эвертон
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
12 марта, суббота 20:30 Эвертон 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
5 тур
12 сентября, суббота 14:45 Эвертон 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
11 февраля, среда 22:45 Челси 1:0 Эвертон
3 тур
30 августа, суббота 20:30 Эвертон 3:6 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 16:45 Челси 1:0 Эвертон
4 тур
14 сентября, суббота 20:30 Эвертон 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Эвертон
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:0 Челси
8 тур
15 октября, суббота 20:30 Челси 3:1 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 23:00 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Эвертон 1:0 Челси
16 тур
4 декабря, суббота 18:00 Челси 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
повторный матч		 19 февраля, суббота 15:30 Челси 1:1
(3:4)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 15:30 Эвертон 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 23:00 Эвертон 2:1 Челси
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
Англия. Кубок (2008/2009)
Финал
30 мая, суббота 18:00 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
22 апреля, среда 23:00 Челси 0:0 Эвертон
18 тур
22 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
17 апреля, четверг 23:00 Эвертон 0:1 Челси
13 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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