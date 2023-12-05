Фулхэм - Ноттингем Форест

|23 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|8 тур
|16 сентября, пятница
|22:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Фулхэм
|23 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|8 тур
|16 сентября, пятница
|22:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Фулхэм
|39 тур
|26 апреля, вторник
|21:45
|Фулхэм
|0:1
|Ноттингем Форест
|14 тур
|24 октября, воскресенье
|17:00
|Ноттингем Форест
|0:4
|Фулхэм
|42 тур
|7 июля, вторник
|19:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Фулхэм
|5 тур
|24 августа, суббота
|17:00
|Фулхэм
|1:2
|Ноттингем Форест
|30 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|10 тур
|26 сентября, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:3
|Фулхэм
|32 тур
|14 февраля, вторник
|22:45
|Фулхэм
|3:2
|Ноттингем Форест
|10 тур
|27 сентября, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Фулхэм
|44 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Фулхэм
|1:3
|Ноттингем Форест
|19 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|3:0
|Фулхэм
|27 тур
|21 января, среда
|22:45
|Фулхэм
|3:2
|Ноттингем Форест
|7 тур
|17 сентября, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|5:3
|Фулхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0