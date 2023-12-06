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Фулхэм - Ноттингем Форест
Фулхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 06 декабря 2023
Фулхэм
06.12.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
5 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
30'
А. Ивоби
34'
Р. Хименес
54'
Р. Хименес
73'
А. Ивоби
86'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ноттингем Форест
ГОЛ! 5:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
А. Перейра
86'
Замена
С. Лукич
️️️️
Ж. Палинья
79'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Хименес
79'
76'
Желтая карточка
Р. Йетс
76'
Замена
М. Ниахате
️️️️
А. Фелипе
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Ивоби
76'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Э. Робинсон
75'
ГОЛ! 4:0!
А. Ивоби
Пас отдал
Х. Уилсон
73'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Виллиан
63'
58'
Замена
Данило
️️️️
К. Хадсон-Одои
58'
Замена
К. Вуд
️️️️
Д. Ориги
ГОЛ! 3:0!
Р. Хименес
54'
46'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Н. Домингес
46'
Замена
Р. Йетс
️️️️
И. Сангаре
ГОЛ! 2:0!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Перейра
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Ивоби
Пас отдал
Виллиан
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
(К)
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Адарабиойо
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
17
Ивоби
8
Перейра
10
Виллиан
9
Хименес
4-2-1-2-1
1
Влаходимос
34
Эйна
18
Фелипе
5
Мурильо
15
Тоффоло
23
Мангала
6
Сангаре
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
27
Ориги
33
Робинсон
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
23
Лукич
36
Палинья
17
Ивоби
14
Рид
14
Рид
17
Ивоби
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Виллиан
9
Хименес
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Хименес
18
Фелипе
19
Ниахате
19
Ниахате
18
Фелипе
7
Хадсон-Одои
8
Данило
8
Данило
7
Хадсон-Одои
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
27
Ориги
9
Вуд
9
Вуд
27
Ориги
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Крэвен Коттедж
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