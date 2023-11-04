Ноттингем Форест - Астон Вилла

|30 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:0
|Ноттингем Форест
|10 тур
|10 октября, понедельник
|22:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Астон Вилла
|30 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:0
|Ноттингем Форест
|10 тур
|10 октября, понедельник
|22:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Астон Вилла
|37 тур
|13 марта, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:3
|Астон Вилла
|19 тур
|28 ноября, среда
|22:45
|Астон Вилла
|5:5
|Ноттингем Форест
|27 тур
|13 января, суббота
|20:30
|Ноттингем Форест
|0:1
|Астон Вилла
|9 тур
|23 сентября, суббота
|19:30
|Астон Вилла
|2:1
|Ноттингем Форест
|30 тур
|4 февраля, суббота
|20:30
|Ноттингем Форест
|2:1
|Астон Вилла
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:15
|Астон Вилла
|2:2
|Ноттингем Форест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0