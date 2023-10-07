Вулверхэмптон - Астон Вилла

|35 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Астон Вилла
|19 тур
|4 января, среда
|23:00
|Астон Вилла
|1:1
|Вулверхэмптон
|35 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Астон Вилла
|19 тур
|4 января, среда
|23:00
|Астон Вилла
|1:1
|Вулверхэмптон
|31 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|2:1
|Астон Вилла
|8 тур
|16 октября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:3
|Вулверхэмптон
|27 тур
|6 марта, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|0:0
|Вулверхэмптон
|12 тур
|12 декабря, суббота
|15:30
|Вулверхэмптон
|0:1
|Астон Вилла
|32 тур
|27 июня, суббота
|14:30
|Астон Вилла
|0:1
|Вулверхэмптон
|12 тур
|10 ноября, воскресенье
|17:00
|Вулверхэмптон
|2:1
|Астон Вилла
|1/8 финала
|30 октября, среда
|22:45
|Астон Вилла
|2:1
|Вулверхэмптон
|37 тур
|10 марта, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|4:1
|Вулверхэмптон
|12 тур
|14 октября, суббота
|19:30
|Вулверхэмптон
|2:0
|Астон Вилла
|26 тур
|14 января, суббота
|20:30
|Вулверхэмптон
|1:0
|Астон Вилла
|12 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Астон Вилла
|1:1
|Вулверхэмптон
|22 тур
|21 января, суббота
|19:00
|Вулверхэмптон
|2:3
|Астон Вилла
|3 тур
|27 августа, суббота
|15:05
|Астон Вилла
|0:0
|Вулверхэмптон
|30 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|0:1
|Вулверхэмптон
|6 тур
|26 сентября, воскресенье
|17:05
|Вулверхэмптон
|1:2
|Астон Вилла
|31 тур
|20 марта, суббота
|15:45
|Астон Вилла
|2:2
|Вулверхэмптон
|10 тур
|24 октября, суббота
|15:45
|Вулверхэмптон
|1:1
|Астон Вилла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0