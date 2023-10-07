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Кристал Пэлас - Ноттингем Форест

07.10.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 8 тур Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
38 тур
28 мая, воскресенье 18:30 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест
16 тур
12 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 19:00 Ноттингем Форест 2:2 Кристал Пэлас
6 тур
18 сентября, вторник 23:00 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
40 тур
31 марта, суббота 18:00 Кристал Пэлас 0:3 Ноттингем Форест
21 тур
10 декабря, суббота 19:00 Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
46 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Кристал Пэлас 0:3 Ноттингем Форест
22 тур
18 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 3:0 Кристал Пэлас
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
39 тур
23 марта, вторник 22:45 Ноттингем Форест 2:0 Кристал Пэлас
14 тур
24 октября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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