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Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест: обзор матча 07 октября 2023
Кристал Пэлас
07.10.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
84'
Желтая карточка
Р. Йетс
83'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
О. Мангала
76'
Замена
Д. Ориги
️️️️
К. Вуд
76'
Замена
Р. Йетс
️️️️
И. Сангаре
Замена
К. Ричардс
️️️️
Х. Ридевальд
75'
66'
Замена
Э. Эланга
️️️️
К. Хадсон-Одои
46'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
С. Орье
Замена
Д. Рак-Сакьи
️️️️
Д. Шлупп
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
4
Давид Озо
ОП
60
Jadan Raymond
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-3
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
44
Ридевальд
27
Шлупп
19
Хьюз
14
Матета
10
Айю
29
Эдуард
4-2-2-1-1
30
Тернер
92
Орье
30
Боли
5
Мурильо
15
Тоффоло
6
Сангаре
23
Мангала
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
44
Ридевальд
26
Ричардс
26
Ричардс
44
Ридевальд
27
Шлупп
17
Рак-Сакьи
17
Рак-Сакьи
27
Шлупп
92
Орье
29
Монтиэль
29
Монтиэль
92
Орье
23
Мангала
8
Куяте
8
Куяте
23
Мангала
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
27
Ориги
27
Ориги
9
Вуд
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
60
Jadan Raymond
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
60
Jadan Raymond
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
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1
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2
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1
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2
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