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Борнмут - Тоттенхэм

26.08.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 3 тур Борнмут - Тоттенхэм
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
31 тур
15 апреля, суббота 17:00 Тоттенхэм 2:3 Борнмут
14 тур
29 октября, суббота 17:00 Борнмут 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
34 тур
9 июля, четверг 20:00 Борнмут 0:0 Тоттенхэм
14 тур
30 ноября, суббота 18:00 Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
37 тур
4 мая, суббота 14:30 Борнмут 1:0 Тоттенхэм
19 тур
26 декабря, среда 18:00 Тоттенхэм 5:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Борнмут 1:4 Тоттенхэм
8 тур
14 октября, суббота 17:00 Тоттенхэм 1:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
33 тур
15 апреля, суббота 14:30 Тоттенхэм 4:0 Борнмут
9 тур
22 октября, суббота 14:30 Борнмут 0:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 3:0 Борнмут
10 тур
25 октября, воскресенье 17:05 Борнмут 1:5 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2009

17 июля, пятница 22:45 Борнмут 0:3 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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