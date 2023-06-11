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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Панама - Никарагуа
Панама - Никарагуа: обзор матча 11 июня 2023
Панама
11.06.2023, воскресенье, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Никарагуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Панама - Никарагуа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
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