Фламенго - Баия

|6 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Баия
|Фламенго
|31 тур
|12 ноября, пятница
|01:00
|Фламенго
|3:0
|Баия
|12 тур
|19 июля, понедельник
|00:15
|Баия
|0:5
|Фламенго
|26 тур
|21 декабря, понедельник
|00:15
|Фламенго
|4:3
|Баия
|7 тур
|3 сентября, четверг
|02:30
|Баия
|3:5
|Фламенго
|32 тур
|11 ноября, понедельник
|00:00
|Фламенго
|3:1
|Баия
|13 тур
|4 августа, воскресенье
|22:00
|Баия
|3:0
|Фламенго
|27 тур
|30 сентября, воскресенье
|03:00
|Баия
|0:0
|Фламенго
|8 тур
|31 мая, четверг
|22:00
|Фламенго
|2:0
|Баия
|29 тур
|20 октября, пятница
|02:00
|Фламенго
|4:1
|Баия
|10 тур
|26 июня, понедельник
|00:30
|Баия
|0:1
|Фламенго
|25 тур
|28 сентября, воскресенье
|23:00
|Баия
|2:1
|Фламенго
|6 тур
|22 мая, четверг
|02:30
|Фламенго
|1:1
|Баия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0