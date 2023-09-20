Введите ваш ник на сайте

Фламенго - Баия

20.09.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 25 тур Фламенго - Баия
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Баия Фламенго
Бразилия. Серия А 2021
31 тур
12 ноября, пятница 01:00 Фламенго 3:0 Баия
12 тур
19 июля, понедельник 00:15 Баия 0:5 Фламенго
Бразилия. Серия А 2020
26 тур
21 декабря, понедельник 00:15 Фламенго 4:3 Баия
7 тур
3 сентября, четверг 02:30 Баия 3:5 Фламенго
Бразилия. Серия А 2019
32 тур
11 ноября, понедельник 00:00 Фламенго 3:1 Баия
13 тур
4 августа, воскресенье 22:00 Баия 3:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2018
27 тур
30 сентября, воскресенье 03:00 Баия 0:0 Фламенго
8 тур
31 мая, четверг 22:00 Фламенго 2:0 Баия
Бразилия. Серия А 2017
29 тур
20 октября, пятница 02:00 Фламенго 4:1 Баия
10 тур
26 июня, понедельник 00:30 Баия 0:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Баия 2:1 Фламенго
6 тур
22 мая, четверг 02:30 Фламенго 1:1 Баия
Бразилия. Серия А 2013
29 тур
17 октября, четверг 04:50 Фламенго 2:1 Баия
10 тур
1 августа, четверг 00:00 Баия 3:0 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 