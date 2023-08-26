Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро

|3 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Атлетико Паранаэнсе
|3 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Атлетико Паранаэнсе
|21 тур
|8 августа, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе
|2 тур
|18 апреля, понедельник
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Атлетико Минейро
|33 тур
|16 ноября, вторник
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Атлетико Минейро
|14 тур
|1 августа, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|25 тур
|12 декабря, суббота
|23:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Атлетико Минейро
|6 тур
|19 ноября, четверг
|01:00
|Атлетико Минейро
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|34 тур
|24 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|15 тур
|18 августа, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Атлетико Минейро
|24 тур
|11 сентября, вторник
|02:00
|Атлетико Минейро
|3:1
|Атлетико Паранаэнсе
|5 тур
|13 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|Атлетико Минейро
|26 тур
|2 октября, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:2
|Атлетико Минейро
|7 тур
|15 июня, четверг
|01:30
|Атлетико Минейро
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|21 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|2 тур
|22 мая, воскресенье
|17:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Атлетико Минейро
|22 тур
|3 сентября, четверг
|03:00
|Атлетико Минейро
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|3 тур
|24 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Атлетико Минейро
|32 тур
|3 ноября, понедельник
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Атлетико Минейро
|13 тур
|4 августа, понедельник
|01:30
|Атлетико Минейро
|3:1
|Атлетико Паранаэнсе
|29 тур
|17 октября, четверг
|04:50
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Атлетико Минейро
|10 тур
|1 августа, четверг
|00:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0