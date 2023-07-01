Введите ваш ник на сайте

Фламенго - Форталеза

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 13 тур Фламенго - Форталеза
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
28 тур
29 сентября, четверг 01:00 Форталеза 3:2 Фламенго
9 тур
5 июня, воскресенье 22:00 Фламенго 1:2 Форталеза
Бразилия. Серия А 2021
25 тур
10 октября, воскресенье 01:00 Форталеза 0:3 Фламенго
6 тур
24 июня, четверг 01:00 Фламенго 2:1 Форталеза
Бразилия. Серия А 2020
27 тур
27 декабря, воскресенье 01:00 Форталеза 0:0 Фламенго
8 тур
5 сентября, суббота 23:00 Фламенго 2:1 Форталеза
Бразилия. Серия А 2019
26 тур
17 октября, четверг 02:00 Форталеза 1:2 Фламенго
7 тур
1 июня, суббота 22:00 Фламенго 2:0 Форталеза
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 