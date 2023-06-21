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Баия - Палмейрас

21.06.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 11 тур Баия - Палмейрас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
26 тур
13 октября, среда 03:30 Баия 0:0 Палмейрас
7 тур
28 июня, понедельник 02:00 Палмейрас 3:2 Баия
Бразилия. Серия А 2020
25 тур
13 декабря, воскресенье 01:00 Палмейрас 3:0 Баия
6 тур
30 августа, воскресенье 01:00 Баия 1:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2019
33 тур
17 ноября, воскресенье 22:00 Баия 1:1 Палмейрас
14 тур
11 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 2:2 Баия
Бразилия. Серия А 2018
25 тур
16 сентября, воскресенье 22:00 Баия 1:1 Палмейрас
6 тур
20 мая, воскресенье 03:00 Палмейрас 3:0 Баия
Бразилия. Серия А 2017
27 тур
13 октября, пятница 03:00 Палмейрас 2:2 Баия
8 тур
18 июня, воскресенье 22:00 Баия 2:4 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2014
32 тур
3 ноября, понедельник 01:00 Баия 0:1 Палмейрас
13 тур
3 августа, воскресенье 23:00 Палмейрас 1:1 Баия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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