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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Палмейрас
Баия - Палмейрас: обзор матча 22 июня 2023
Баия
22.06.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Палмейрас
90+3'
Тасиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Палмейрас
Желтая карточка
Эвералдо
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
Тасиано
90'
+3
87'
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
82'
Замена
G.
️️️️
Артур
Замена
Даниэл
️️️️
Кайку
82'
82'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
77'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
Желтая карточка
Кайку
75'
74'
Желтая карточка
Г. Менино
Замена
G. Xavier
️️️️
В. Уго
73'
71'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Эндрик
71'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Табата
Замена
Эвералдо
️️️️
V. Alessandro Mingotti
66'
Желтая карточка
Адемир
44'
Желтая карточка
V. Alessandro Mingotti
14'
9'
Желтая карточка
Эндрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
11
Кайку
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
37
Артур
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Баия
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
7
Адемир
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Палмейрас
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
4-2-1-2-2
13
Чавес
14
Уго
4
Кану
40
Сисиньо
23
Резенде
5
Асеведо
16
Тасиано
80
Каули
11
Кайку
32
1
4-2-3-1
14
Ломба
12
Майке
15
Гомес
13
Луан
12
Вандерлан
93
Зе Рафаэль
25
Менино
10
Табата
37
Артур
92
Дуду
9
Эндрик
14
Уго
3
3
14
Уго
32
27
Эвералдо
27
Эвералдо
32
11
Кайку
94
Даниэл
94
Даниэл
11
Кайку
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
10
Табата
31
Гилерме
31
Гилерме
10
Табата
37
Артур
11
11
37
Артур
9
Эндрик
42
Лопес
42
Лопес
9
Эндрик
Остались в запасе
Баия
Палмейрас
44
Маркос Виктор
ЦЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
7
Адемир
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
7
Адемир
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Остались в запасе
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Баия - Палмейрас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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