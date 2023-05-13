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Атлетико Минейро - Интернасьонал

13.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 6 тур Атлетико Минейро - Интернасьонал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
20 тур
31 июля, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:0 Атлетико Минейро
1 тур
10 апреля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2021
23 тур
3 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал
4 тур
17 июня, четверг 01:00 Интернасьонал 0:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2020
24 тур
7 декабря, понедельник 00:15 Атлетико Минейро 2:2 Интернасьонал
5 тур
23 августа, воскресенье 01:00 Интернасьонал 1:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2019
38 тур
8 декабря, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:1 Атлетико Минейро
19 тур
15 сентября, воскресенье 17:00 Атлетико Минейро 1:3 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2018
36 тур
22 ноября, четверг 00:30 Интернасьонал 1:2 Атлетико Минейро
17 тур
7 августа, вторник 02:00 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
27 тур
26 сентября, понедельник 00:30 Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал
8 тур
17 июня, пятница 01:30 Интернасьонал 2:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2015
30 тур
15 октября, четверг 01:30 Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал
11 тур
6 июля, понедельник 00:30 Интернасьонал 1:3 Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/8 финала
ответный матч		 14 мая, четверг 04:00 Интернасьонал 3:1 Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/8 финала
первый матч		 7 мая, четверг 04:00 Атлетико Минейро 2:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2014
36 тур
23 ноября, воскресенье 00:30 Интернасьонал 2:1 Атлетико Минейро
17 тур
24 августа, воскресенье 01:30 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2013
34 тур
15 ноября, пятница 03:00 Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал
15 тур
18 августа, воскресенье 00:00 Интернасьонал 0:0 Атлетико Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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