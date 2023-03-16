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Юнион СЖ - Унион

16.03.2023, Четверг, 23:00 мск Брюссель, стадион Стад Жозеф Марьен Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Юнион СЖ - Унион
Первый матч: 3 - 3
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
3.2
Х
3.3
П2
2.3
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 20:45 Унион 3:3 Юнион СЖ
Лига Европы (2022/2023), группа D
6 тур
3 ноября, четверг 23:00 Юнион СЖ 0:1 Унион
1 тур
8 сентября, четверг 19:45 Унион 0:1 Юнион СЖ
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