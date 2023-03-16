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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Унион
Юнион СЖ - Унион: обзор матча 16 марта 2023
Юнион СЖ
16.03.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Унион
18'
Т. Теума
63'
Л. Амани
90+4'
Л. Лапуссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Унион
ГОЛ! 3:0!
Л. Лапуссен
Пас отдал
Л. Амани
90'
+4
Замена
К. Терхо
️️️️
В. Бонифаци
90'
+2
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
85'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
85'
80'
Вторая желтая
Я. Хаберер
74'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Й. Юранович
74'
Замена
К. Триммель
️️️️
Д. Руссийон
67'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
М. Торсбю
Замена
Г. Нильссон
️️️️
С. Адингра
67'
ГОЛ! 2:0!
Л. Амани
Пас отдал
В. Бонифаци
63'
60'
Желтая карточка
Я. Хаберер
56'
Замена
Джордан
️️️️
С. Михель
56'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Э. Лайдуни
48'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
27'
Желтая карточка
Д. Лейте
ГОЛ! 1:0!
Т. Теума
Пас отдал
С. Адингра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
3-4-2-1
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
10
Теума
10
Амани
44
Линен
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
21
Руссийон
93
Лайдуни
2
Торсбю
23
Бекер
11
Михель
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
22
Бонифаци
17
Терхо
17
Терхо
22
Бонифаци
7
Адингра
9
Нильссон
9
Нильссон
7
Адингра
18
Юранович
17
Гисельман
17
Гисельман
18
Юранович
21
Руссийон
28
Триммель
28
Триммель
21
Руссийон
93
Лайдуни
19
Хаберер
19
Хаберер
93
Лайдуни
2
Торсбю
18
Левелинг
18
Левелинг
2
Торсбю
11
Михель
9
Джордан
9
Джордан
11
Михель
Остались в запасе
Юнион СЖ
Унион
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Юнион СЖ - Унион
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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