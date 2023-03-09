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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Унион - Юнион СЖ
Унион - Юнион СЖ: обзор матча 09 марта 2023
Унион
09.03.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Юнион СЖ
42'
Й. Юранович
69'
Р. Кнохе
89'
С. Михель
28'
В. Бонифаци
58'
Й. Вертессен
72'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Унион - Юнион СЖ
ГОЛ! 3:3!
С. Михель
89'
Желтая карточка
Н. Гисельман
86'
86'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
86'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
80'
Замена
С. Адингра
️️️️
Й. Вертессен
Замена
Д. Левелинг
️️️️
М. Торсбю
77'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
К. Триммель
77'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
77'
Желтая карточка
Р. Кнохе
75'
72'
ГОЛ! 2:3!
В. Бонифаци
Пас отдал
Б. Ньивкоп
ГОЛ! 2:2!
Р. Кнохе
69'
68'
Желтая карточка
К. Берджесс
Пенальти не реализован!
Р. Кнохе
68'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Я. Хаберер
63'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
63'
58'
ГОЛ! 1:2!
Й. Вертессен
Пас отдал
Л. Лапуссен
53'
Желтая карточка
С. Линен
ГОЛ! 1:1!
Й. Юранович
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Й. Вертессен
20'
Желтая карточка
Й. Вертессен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Унион
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
2
Лейте
31
Кнохе
28
Триммель
8
Хедира
18
Юранович
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
3-1-3-1-2
1
Морис
16
Берджесс
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
17
Эль-Аззузи
44
Линен
10
Амани
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
11
Вертессен
22
Бонифаци
28
Триммель
17
Гисельман
17
Гисельман
28
Триммель
19
Хаберер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
19
Хаберер
2
Торсбю
18
Левелинг
18
Левелинг
2
Торсбю
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
11
Вертессен
7
Адингра
7
Адингра
11
Вертессен
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
Остались в запасе
Унион
Юнион СЖ
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
10
Тедди Теума
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
10
Тедди Теума
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Унион - Юнион СЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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