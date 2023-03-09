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Унион - Юнион СЖ

09.03.2023, Четверг, 20:45 мск Берлин, стадион Ан дер Альтен Фёрстерай Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Унион - Юнион СЖ
Лига Европы (2022/2023), группа D
6 тур
3 ноября, четверг 23:00 Юнион СЖ 0:1 Унион
1 тур
8 сентября, четверг 19:45 Унион 0:1 Юнион СЖ
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