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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Шахтер
Таврия - Шахтер: обзор матча 09 мая 2010
Таврия
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 30 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
10'
Ж. Любенович
25'
А. Ковпак
59'
К. Кравченко
68'
К. Кравченко
80'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Шахтер
Желтая карточка
К. Кравченко
Замена
Р. Платон
️️️️
М. Фещук
ГОЛ! 2:3!
Д. Коста
Желтая карточка
М. Левандовски
ГОЛ! 2:2!
К. Кравченко
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
И. Галюза
Замена
Р. Фомин
️️️️
А. Тейшейра
ГОЛ! 2:1!
К. Кравченко
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
А. Гай
️️️️
И. Дуляй
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Корнев
Желтая карточка
В. Кобин
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
А. Кучер
ГОЛ! 2:0!
А. Ковпак
ГОЛ! 1:0!
Ж. Любенович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Вадим Деонас
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
24
Константин Кравченко
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
4-4-2
1
Деонас
20
Монахов
6
Джуричич
5
Маркович
80
Корнев
2
Галюза
22
Любенович
20
Матяж
84
Голайдо
39
Ковпак
10
Фещук
4-3-2-1
12
Худжамов
14
Кобин
32
Ищенко
50
Кучер
15
Рац
24
Кравченко
44
Дуляй
18
Левандовски
11
Тейшейра
11
Коста
20
Гладкий
80
Корнев
15
Луценко
15
Луценко
80
Корнев
2
Галюза
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
2
Галюза
10
Фещук
24
Платон
24
Платон
10
Фещук
50
Кучер
44
Ракицкий
44
Ракицкий
50
Кучер
44
Дуляй
19
Гай
19
Гай
44
Дуляй
11
Тейшейра
19
Фомин
19
Фомин
11
Тейшейра
Остались в запасе
Таврия
Шахтер
18
Максим Сирота
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
35
Юрий Вирт
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
18
Максим Сирота
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Таврия - Шахтер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:55 (прямая)
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