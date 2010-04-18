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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря: обзор матча 18 апреля 2010
Мариуполь
18.04.2010, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины, 26 тур
1 : 0
Завершен
Заря
65'
К. Ярошенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Заря
Замена
П. Джихани
️️️️
И. Скоба
Замена
А. Волков
️️️️
С. Шевчук
Замена
Н. Кашевский
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ярошенко
Замена
Е. Картушов
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
С. Силюк
Замена
В. Лукша
️️️️
В. Мельник
Пенальти не реализован!
С. Шевчук
Замена
Г. Габедава
️️️️
А. Касьян
Желтая карточка
Н. Каменюка
Желтая карточка
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
5
Витаутас Лукша
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
50
Валерий Мазур
ЦП
14
Парит Джихани
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
3-2-3-2
1
Романенко
3
Самусевас
4
Мельник
24
Чучман
51
Яценко
14
Савин
27
Пуканыч
99
Ярошенко
82
Паулаускас
19
Касьян
11
Кривошеенко
2-1-5-2
99
Шуховцев
55
Ковалев
2
Полянский
4
Чайковский
6
Каменюка
5
Силюк
88
Скоба
70
Шевчук
33
Билый
27
Лазарович
9
Рудыка
19
Касьян
55
Габедава
55
Габедава
19
Касьян
4
Мельник
5
Лукша
5
Лукша
4
Мельник
27
Пуканыч
6
Кашевский
6
Кашевский
27
Пуканыч
70
Шевчук
89
Волков
89
Волков
70
Шевчук
88
Скоба
14
Джихани
14
Джихани
88
Скоба
5
Силюк
11
Картушов
11
Картушов
5
Силюк
Остались в запасе
Мариуполь
Заря
12
Олег Остапенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
50
Валерий Мазур
ЦП
36
Андрей Полтавцев
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
12
Олег Остапенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
Остались в запасе
50
Валерий Мазур
ЦП
36
Андрей Полтавцев
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Мариуполь - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Ильичевец
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