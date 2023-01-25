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Материалы

Барселона - Реал Сосьедад

25.01.2023, Среда, 23:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Кубок, 1/4 финала Барселона - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2022/2023)
2 тур
21 августа, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:4 Барселона
Испания. Примера (2021/2022)
33 тур
21 апреля, четверг 22:30 Реал Сосьедад 0:1 Барселона
1 тур
15 августа, воскресенье 21:00 Барселона 4:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
28 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:6 Барселона
19 тур
16 декабря, среда 23:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Суперкубок Испании (2020/2021)
1/2 финала
13 января, среда 23:00 Реал Сосьедад 1:1
(2:3)п		 Барселона
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
7 марта, суббота 20:30 Барселона 1:0 Реал Сосьедад
17 тур
14 декабря, суббота 18:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 21:45 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
4 тур
15 сентября, суббота 17:15 Реал Сосьедад 1:2 Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 21:45 Барселона 1:0 Реал Сосьедад
19 тур
14 января, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 2:4 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 21:45 Барселона 3:2 Реал Сосьедад
13 тур
27 ноября, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 23:15 Барселона 5:2 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 23:15 Реал Сосьедад 0:1 Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:30 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
13 тур
28 ноября, суббота 18:00 Барселона 4:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 19:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
17 тур
4 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Барселона
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Барселона 4:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 13 февраля, четверг 01:00 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, четверг 01:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 3:2 Барселона
1 тур
19 августа, воскресенье 23:00 Барселона 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
30 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Барселона
15 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Барселона 5:0 Реал Сосьедад
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