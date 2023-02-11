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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Резервный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Ростов - Краснодар

11.02.2023, Суббота, 20:00 мск Абу-Даби, стадион Аль-Нахян Зимний кубок РПЛ, 3 тур Ростов - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
9 октября, воскресенье 19:00 Ростов 3:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2022
Июль
10 июля, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 Краснодар
Июнь
28 июня, вторник 19:00 Краснодар 2:0 Ростов
Январь
20 февраля, воскресенье 18:00 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
30 апреля, суббота 16:30 Краснодар 2:1 Ростов
7 тур
13 сентября, понедельник 19:30 Ростов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Ростов 1:3 Краснодар
6 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 июля, среда 20:00 Ростов 1:1 Краснодар
15 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Ростов
Товарищеские матчи 2020

23 февраля, воскресенье 16:00 Краснодар 0:1 Ростов
Товарищеские матчи 2019

17 ноября, воскресенье 16:00 Краснодар 1:0 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2019
2 тур
30 июня, воскресенье 11:30 Краснодар 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
13 тур
4 ноября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 24 февраля, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Краснодар
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 5 декабря, среда 19:30 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Ростов
7 тур
20 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
3 апреля, понедельник 19:30 Ростов 0:0 Краснодар
7 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Краснодар 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Краснодар 2:1 Ростов
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 13:30 Краснодар 2:1 Ростов
4 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:2 Краснодар
Россия. Кубок (2013/2014)
Финал
8 мая, четверг 18:30 Краснодар 0:0
(5:6)п		 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:30 Краснодар 0:2 Ростов
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2013

12 октября, суббота 15:00 Ростов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 18:30 Ростов 2:3 Краснодар
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Краснодар 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
16 апреля, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
33 тур
5 марта, понедельник 18:30 Краснодар 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 3 2 1 0 6:0 +6 8
2. Краснодар 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Сочи 3 1 0 2 3:3 0 3
4. Ростов 3 0 1 2 0:7 -7 1
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