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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Партизан
ЦСКА - Партизан: обзор матча 27 января 2023
ЦСКА
27.01.2023, пятница, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Партизан
59'
Ф. Чалов
90'
Я. Арбузов
85'
Н. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Партизан
ГОЛ! 2:1!
Я. Арбузов
90'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
Н. Ермаков
89'
85'
ГОЛ! 1:1!
Н. Йович
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
63'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Х. Медина
63'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
И. Обляков
63'
Замена
М. Кисляк
️️️️
К. Кучаев
63'
Замена
М. Мухин
️️️️
В. Мендес
63'
Замена
М. Лукин
️️️️
К. Глебов
63'
Замена
Г. Щенников
️️️️
Б. Зайнутдинов
63'
Замена
Е. Носков
️️️️
В. Роша
63'
Замена
К. Набабкин
️️️️
И. Дивеев
63'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Мойзес
63'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Обляков
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Партизан
1
Александар Попович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Патрик Андраде
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-1-3-3
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
5
Мендес
17
Глебов
10
Обляков
28
Медина
63
Чалов
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
4-1-1-1-3
1
Попович
17
Живкович
6
Илич
5
Вуячич
3
Шехович
17
Белич
10
Натхо
80
Йович
20
Павлович
34
Диабате
66
Андраде
28
Медина
15
Карраскаль
15
Карраскаль
28
Медина
Ермаков
19
Арбузов
19
Арбузов
Ермаков
18
Кучаев
31
Кисляк
31
Кисляк
18
Кучаев
5
Мендес
16
Мухин
16
Мухин
5
Мендес
17
Глебов
90
Лукин
90
Лукин
17
Глебов
10
Обляков
19
Ермаков
19
Ермаков
10
Обляков
27
Мойзес
41
Ушаков
41
Ушаков
27
Мойзес
78
Дивеев
14
Набабкин
14
Набабкин
78
Дивеев
19
Зайнутдинов
42
Щенников
42
Щенников
19
Зайнутдинов
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
4
Роша
91
Носков
91
Носков
4
Роша
Остались в запасе
ЦСКА
Партизан
19
Адольфо Гайч
ЦФ
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
19
Адольфо Гайч
ЦФ
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча ЦСКА - Партизан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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