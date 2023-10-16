Люксембург - Словакия

|1 тур
|23 марта, четверг
|22:45
|Словакия
|Люксембург
|1 тур
|23 марта, четверг
|22:45
|Словакия
|Люксембург
|10 тур
|12 октября, понедельник
|21:45
|Люксембург
|2:4
|Словакия
|5 тур
|27 марта, пятница
|22:45
|Словакия
|3:0
|Люксембург
|
|9 февраля, среда
|22:15
|Люксембург
|2:1
|Словакия
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0