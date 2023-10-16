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Люксембург - Словакия

16.10.2023, Понедельник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 8 тур Люксембург - Словакия
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
1 тур
23 марта, четверг 22:45 Словакия Люксембург
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа C
10 тур
12 октября, понедельник 21:45 Люксембург 2:4 Словакия
5 тур
27 марта, пятница 22:45 Словакия 3:0 Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:15 Люксембург 2:1 Словакия
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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