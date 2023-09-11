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Португалия - Люксембург

11.09.2023, Понедельник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 6 тур Португалия - Люксембург
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
2 тур
26 марта, воскресенье 22:45 Люксембург Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа A
8 тур
12 октября, вторник 21:45 Португалия 5:0 Люксембург
3 тур
30 марта, вторник 21:45 Люксембург 1:3 Португалия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа B
10 тур
17 ноября, воскресенье 17:00 Люксембург 0:2 Португалия
7 тур
11 октября, пятница 21:45 Португалия 3:0 Люксембург
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа F

15 октября, вторник 21:00 Португалия 3:0 Люксембург

7 сентября, пятница 22:45 Люксембург 1:2 Португалия
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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