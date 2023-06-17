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Черногория - Венгрия

17.06.2023, Суббота, 19:00 мск Отбор ЧЕ-2024, 3 тур Черногория - Венгрия
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Литва 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Черногория 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Венгрия 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Болгария 0 0 0 0 0:0 0 0
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