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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Черногория - Венгрия
Черногория - Венгрия: обзор матча 17 июня 2023
Черногория
17.06.2023, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 3 тур
0 : 0
Завершен
Венгрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Венгрия
Желтая карточка
С. Савич
90'
+4
88'
Замена
Э. Ботка
️️️️
Б. Болла
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
С. Йоветич
82'
Замена
С. Лончар
️️️️
В. Савичевич
82'
72'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
К. Стайлс
Замена
М. Осмайич
️️️️
Н. Крстович
72'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
М. Вешович
72'
70'
Желтая карточка
К. Шобот
Желтая карточка
М. Раичкович
63'
Замена
М. Раичкович
️️️️
А. Шчекич
61'
59'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
М. Адам
58'
Замена
К. Шобот
️️️️
Р. Салаи
50'
Желтая карточка
Р. Салаи
Желтая карточка
И. Вуячич
34'
Желтая карточка
М. Вешович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Кевин Шобот
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
3-2-3-2
1
Миятович
15
Савич
6
Томашевич
7
Вешович
2
Вукчевич
5
Вуячич
19
Шчекич
22
Савичевич
8
Янкович
9
Крстович
10
Йоветич
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
4
Салаи
14
Болла
2
Ланг
11
Керкез
17
Стайлс
8
Надь
20
Салаи
10
Собослаи
9
Адам
10
Йоветич
18
Хакшабанович
18
Хакшабанович
10
Йоветич
22
Савичевич
15
Лончар
15
Лончар
22
Савичевич
19
Шчекич
19
Раичкович
19
Раичкович
19
Шчекич
9
Крстович
20
Осмайич
20
Осмайич
9
Крстович
7
Вешович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
7
Вешович
14
Болла
21
Ботка
21
Ботка
14
Болла
17
Стайлс
16
Калмар
16
Калмар
17
Стайлс
9
Адам
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
9
Адам
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
Остались в запасе
Черногория
Венгрия
16
Владимир Йовович
ЛВ
1
Матия Шаркич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
7
Лоик Него
ПЗ
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
16
Владимир Йовович
ЛВ
1
Матия Шаркич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Остались в запасе
7
Лоик Него
ПЗ
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Черногория - Венгрия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
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