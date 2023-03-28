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Румыния - Белоруссия

28.03.2023, Вторник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 2 тур Румыния - Белоруссия
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа D
11 тур
7 октября, пятница 22:30 Румыния 2:2 Белоруссия
2 тур
7 сентября, вторник 21:30 Белоруссия 0:0 Румыния
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа G
13 тур
8 сентября, суббота 20:00 Белоруссия 1:3 Румыния
4 тур
7 октября, суббота 21:15 Румыния 3:1 Белоруссия
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андорра 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Белоруссия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Израиль 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Румыния 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Косово 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Швейцария 0 0 0 0 0:0 0 0
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