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Словакия - Люксембург

23.03.2023, Четверг, 22:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 1 тур Словакия - Люксембург
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Матч начнется в 22:45 мск
П1
1.47
Х
4.4
П2
6.9
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Матч начнется в 22:45 мск
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа C
10 тур
12 октября, понедельник 21:45 Люксембург 2:4 Словакия
5 тур
27 марта, пятница 22:45 Словакия 3:0 Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:15 Люксембург 2:1 Словакия
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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