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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк: обзор матча 02 октября 2023
Лос-Анджелес
02.10.2023, понедельник, 04:00
США. МЛС, 46 тур
0 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
72'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
89'
Желтая карточка
Н. Паласио
88'
Замена
Б. Идальго
️️️️
Д. Саварино
86'
Желтая карточка
R. Rubin
Замена
С. Паленсия
️️️️
Р. Холлингшид
81'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
И. Санчес
81'
81'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Аранго
Желтая карточка
Д. Паласиос
78'
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Аранго
69'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Луна
69'
Замена
R. Rubin
️️️️
К. Андрес Гомес
Желтая карточка
М. Богуш
67'
Желтая карточка
Т. Тильман
62'
Замена
Н. Ордас
️️️️
К. Оливера
62'
Желтая карточка
К. Оливера
56'
51'
Желтая карточка
К. Андрес Гомес
Желтая карточка
И. Санчес
39'
Замена
М. Богуш
️️️️
К. Акоста
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Крепо
6
Паласиос
3
Мурильо
3
Акоста
33
Лонг
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
99
Буанга
99
Оливера
10
Вела
2-5-3
18
МакМат
15
Глад
16
Овьедо
11
Гомес
8
Охеда
11
Саварино
10
Луна
15
Паласио
4
Вера
3
Броди
17
Аранго
24
Холлингшид
14
Паленсия
14
Паленсия
24
Холлингшид
6
Санчес
10
Крастев
10
Крастев
6
Санчес
3
Акоста
19
Богуш
19
Богуш
3
Акоста
99
Оливера
22
Ордас
22
Ордас
99
Оливера
11
Саварино
19
Идальго
19
Идальго
11
Саварино
10
Луна
16
Чанг
16
Чанг
10
Луна
11
Гомес
28
28
11
Гомес
17
Аранго
19
Мусовски
19
Мусовски
17
Аранго
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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