Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 20 марта 2010
Металлист
20.03.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 21 тур
4 : 0
Завершен
Металлург
22'
С. Валяев
58'
М. Девич
59'
Эдмар
78'
Д. Олейник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
Желтая карточка
Д. Олейник
Замена
В. Карауш
️️️️
В. Аржанов
Замена
С. Пшеничных
️️️️
С. Валяев
ГОЛ! 4:0!
Д. Олейник
Пас отдал
Жажа
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Е. Опанасенко
Замена
В. Слюсар
️️️️
А. Рыкун
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
И. Цыгырлаш
ГОЛ! 3:0!
Эдмар
Пас отдал
М. Девич
ГОЛ! 2:0!
М. Девич
Пас отдал
Жажа
Желтая карточка
С. Кривцов
Желтая карточка
В. Полевой
Замена
М. Девич
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
Т. Степаненко
ГОЛ! 1:0!
С. Валяев
Пас отдал
Жажа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
33
Евгений Селин
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
0
Александр Рыкун
ЦП
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ПП
70
Жажа
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
14
Владимир Полевой
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
(К)
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЛП
27
Тарас Степаненко
ОП
39
Евгений Опанасенко
ЦП
28
Ян Тигорев
ПП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
4-3-1-2
29
Горяинов
5
Путивцев
18
Гуйе
37
Бордиян
33
Селин
0
Рыкун
8
Эдмар
78
Валяев
16
Олейник
69
Антонов
70
Жажа
4-1-3-2
35
Коваль
27
Кривцов
19
Невмывака
4
Тейку
14
Полевой
27
Степаненко
28
Тигорев
39
Опанасенко
17
Аржанов
99
Алози
22
Цыгырлаш
78
Валяев
19
Пшеничных
19
Пшеничных
78
Валяев
0
Рыкун
15
Слюсар
15
Слюсар
0
Рыкун
69
Антонов
32
Девич
32
Девич
69
Антонов
17
Аржанов
19
Карауш
19
Карауш
17
Аржанов
39
Опанасенко
8
Сидорчук
8
Сидорчук
39
Опанасенко
22
Цыгырлаш
42
Писоцкий
42
Писоцкий
22
Цыгырлаш
Остались в запасе
Металлист
Металлург
23
Игорь Бажан
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
22
Дмитрий Безотосный
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Безотосный
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Металлист - Металлург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Металлург
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+