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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 07 марта 2010
Металлург
07.03.2010, воскресенье, 15:30
Чемпионат Украины, 19 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
45'
А. Гладкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
+2
Желтая карточка
А. Пятов
Замена
М. Левандовски
️️️️
И. Дуляй
Красная карточка
Л. Адриано
Замена
Жадсон
️️️️
А. Гладкий
Замена
Ч. Янков
️️️️
В. Прийма
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Д. Коста
️️️️
Илсиньо
Желтая карточка
А. Гладкий
Замена
Соарес
️️️️
С. Кингсли
Замена
А. Годин
️️️️
В. Димитров
ГОЛ! 0:1!
А. Гладкий
Пас отдал
В. Кобин
Желтая карточка
В. Кобин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
10
Джордже Лазич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Велизар Димитров
ЦП
4
Василий Прийма
ПП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
5
Фернандиньо
ЛАЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
77
Илсиньо
ПАЗ
44
Игор Дуляй
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Жулио Сезар
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
16
Чавдар Янков
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
10
Жадсон
АП
4-1-3-2
81
Дишленкович
98
Боавентура
44
Чечер
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
10
Лазич
22
Мхитарян
18
Димитров
4
Прийма
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
4-3-1-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
14
Кобин
77
Илсиньо
44
Дуляй
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
20
Гладкий
4
Адриано
4
Прийма
16
Янков
16
Янков
4
Прийма
18
Димитров
11
Годин
11
Годин
18
Димитров
39
Санни Кингсли
17
Соарес
17
Соарес
39
Санни Кингсли
44
Дуляй
18
Левандовски
18
Левандовски
44
Дуляй
20
Гладкий
10
Жадсон
10
Жадсон
20
Гладкий
77
Илсиньо
11
Коста
11
Коста
77
Илсиньо
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
0
Жулио Сезар
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
0
Жулио Сезар
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:25 (прямая)
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