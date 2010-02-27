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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 27 февраля 2010
Металлург
27.02.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 18 тур
2 : 0
Завершен
Мариуполь
47'
Ч. Майкл Алози
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
Замена
А. Демченко
️️️️
В. Аржанов
+2
Замена
В. Карауш
️️️️
Е. Опанасенко
Желтая карточка
С. Микицей
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
Ч. Майкл Алози
Замена
С. Гудзикевич
️️️️
И. Тищенко
Замена
Г. Габедава
️️️️
В. Мельник
Замена
Н. Кашевский
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ! 1:0!
Ч. Майкл Алози
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
0
Максим Кривый
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
0
Андрей Демченко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
55
Георгий Габедава
ЦФ
3-4-1-2
35
Коваль
19
Невмывака
39
Опанасенко
14
Полевой
4
Тейку
27
Степаненко
28
Тигорев
0
Кривый
17
Аржанов
22
Цыгырлаш
99
Алози
3-2-3-1
12
Остапенко
3
Микицей
3
Самусевас
4
Мельник
14
Савин
56
Козориз
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
11
Кривошеенко
39
Опанасенко
19
Карауш
19
Карауш
39
Опанасенко
17
Аржанов
0
Демченко
0
Демченко
17
Аржанов
99
Алози
42
Писоцкий
42
Писоцкий
99
Алози
4
Мельник
55
Габедава
55
Габедава
4
Мельник
19
Тищенко
0
Гудзикевич
0
Гудзикевич
19
Тищенко
27
Пуканыч
6
Кашевский
6
Кашевский
27
Пуканыч
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Всеволод Романенко
ВР
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Металлург - Мариуполь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
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2025.02.13 08:05
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Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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